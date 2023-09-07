Купянск, Украина, 7 сентября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике [противника]», — приводит ТАСС слова начальника пресс-центра.

По словам Зыбинского, серьёзные потери в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового понесла 14-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины. В результате боевых действий противник потерял до двух взводов военных ВСУ, два автомобиля и один беспилотный летательный аппарат.

В ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить 155-мм польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и миномётный расчёт.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что за сутки российские войска улучшили своё тактическое положение на купянском направлении, в районе Свердловки Луганской Народной Республики. По его словам, в результате боевых действий ВСУ потеряли до 40 человек личного состава.