Москва, 6 сентября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это следует из заявления базы Космических сил США.

Global Look Press/Tsgt. Brittany Murphy/U. S. Space

Американская администрация заранее предупредила Россию о намерении провести 6 сентября учебный пуск Minuteman III. Об этом накануне рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, ракета не была оснащена боезарядом. Пуск планировался с базы Ванденберг в штате Калифорния.

«Целью программы испытательных пусков МБР является демонстрация [боевой] готовности ядерных сил США и обеспечение уверенности в поражающей способности и эффективности национальных сил ядерного сдерживания», — добавил он.

При этом ещё в прошлом году американское издание The National Interest писало, что в случае конфликта американская ракета Minuteman III не сможет противостоять российской ПРО. В статье отмечалось, что испытательные пуски данного вида МБР показывают, что Пентагон продолжает полагаться на это оружие, базовая версия которого была создана ещё во времена холодной войны.