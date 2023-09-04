Днепропетровск, Украина, 4 сентября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Один из объектов инфраструктуры в Днепропетровске получил повреждения при взрыве. Об этом 4 сентября сообщил глава администрации области Сергей Лысак в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском [Днепропетровском] районе», — написал он.

Лысак отметил, что после этого на объекте вспыхнул пожар, последствия происшествия уточняются.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что на территории Одесской области прогремели взрывы. При этом в ночь на 4 сентября в регионе объявляли воздушную тревогу.

В ночь с воскресенья на понедельник в нескольких областях на Украине прозвучали сирены воздушной тревоги. Её объявили в Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Харьковской областях, а также во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.

Позднее воздушную тревогу объявили в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.