Москва, 6 сентября, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Аномально высокие температуры прогнозируются в Ненецком автономном округе, Коми, Забайкальском крае и Амурской области. Об этом 6 сентября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень в городе

Как уточнил специалист, самые значительные отклонения от климатической нормы ожидаются на северо-востоке европейской части России — в Ненецком автономной округе и в Республике Коми. Из-за поступления в эти регионы тёплых воздушных масс6 и 7 сентября будет наблюдаться температура на 7-8 градусов выше климатической нормы.

«Температуры максимальные в диапазоне от 18 до 21 градуса. Это очень высокие температуры для северо-востока России», — пояснил Вильфанд.

На азиатской части России аномально тёплая погода ожидается в Забайкальском крае и Амурской области. В Чите 6 и 7 сентября днём температура воздуха составит +27… +32 градуса, что на 8-9 градусов выше климатической нормы. В Благовещенске воздух прогреется до +25… +29 градусов, это выше нормальной для начала осени температуры на 7 градусов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ближайшие выходные в Москве ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха поднимается до +20 градусов. А 10 сентября, по словам научного руководителя Гидрометцентра Вильфанда, в Москве ожидается по-августовски тёплая погода, до +20 градусов днём.