Киев, 5 сентября, 2023, 04:24 — ИА Регнум. На Украине возбудили уголовное дело в отношении руководства фонда государственного имущества страны. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщило издание «Украинские новости».

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

«В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины… На 4 сентября руководителем ФГИУ является Рустем Умеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка по законности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» была организована по инициативе премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Рустема Умерова на пост главы министерства обороны страны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Зеленский подчеркнул, что министерство нуждается в новых подходах и форматах взаимодействия с военнослужащими.