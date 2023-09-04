Ковров, Владимирская область, 4 сентября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Водитель в Ковровском районе Владимирской области сбил сотрудника патрульно-постовой службы и скрылся с места наезда. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-центре МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что вечером 3 сентября в Ковровском районе водитель автомобиля ГАЗ не выполнил требование сотрудников ДПС остановиться и пытался скрыться.

«Двигаясь дальше по автодороге, правонарушитель совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы, после чего продолжил движение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после ДТП сотрудника полиции доставили с травмой в медучреждение для оказания необходимой помощи, а водитель ГАЗа бросил своё транспортное средство в лесу и скрылся.

«В настоящее время его личность установлена. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения нарушителя», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на трассе М-10 в подмосковных Химках произошла авария с участием 12 автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого в Ковровском районе Владимирской области попал в ДТП автомобиль скорой медицинской помощи. В скорую помощь врезалась выехавшая на встречную полосу легковушка, в результате аварии пострадали семь человек.