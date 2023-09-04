Москва, 4 сентября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Россия и Северная Корея обсуждают возможность проведения в будущем совместных военных учений. Об этом 4 сентября рассказал журналистам министр обороны Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы обсуждаем со всеми это (возможность проведения манёвров — прим. ред.), в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи», — сказал он.

Министр уточнил, что такую возможность обсуждали, и напомнил, что Вооружённые силы России проводят с народной армией КНДР не только совместные манёвры, но и совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков и морских ракетоносцев, причём число таких патрулирований в последнее время выросло до двух-трёх раз в год.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пхеньян поддерживают взаимоуважительные отношения, которые будут развиваться. Он также назвал КНДР важным соседом России.

Позднее вооружённые силы Северной Кореи провели имитацию тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных манёвров США и Южной Кореи. Учебные пуски ракет с имитацией тактической ядерной атаки были произведены утром 2 сентября.