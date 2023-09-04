Брянск, 4 сентября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию России пресекли в приграничном районе Брянской области, сообщил 4 сентября губернатор региона Александр Богомаз.

Telegram-канал Александра Богомаза

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Минобороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что в месте боестолкновения российские силовики обнаружили вооружение и боеприпасы диверсантов, среди которых оказались и образцы иностранного производства.

Как сообщало ИА Регнум, над Брянской областью 4 сентября перехватили беспилотник ВСУ, который украинские военные планировали использовать для теракта на территории России. Как сообщил Богомаз, украинский БПЛА подавили силами средств радиоэлектронной борьбы в Выгоничском районе, и он упал в поле. Пострадавших и разрушений нет.