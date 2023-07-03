Москва, 3 июля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества», созданный для помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, принял более 60 тыс. обращений за первый месяц работы. Об этом сообщила 3 июля пресс-служба фонда.

С 1 июня филиалы фонда работают во всех регионах России. Обращения в основном касаются оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и трудоустройстве.

«Социальные координаторы приняли в работу все обращения от подопечных фонда», — отметили в пресс-службе.

Главная задача филиалов — адресная помощь подопечным, персональное сопровождение каждого ветерана и каждой семьи погибшего бойца. Социальные координаторы стремятся к тому, чтобы ветераны могли как можно быстрее вернуться к привычной жизни, заявила председатель фонда Анна Цивилёва.

В Свердловской области социальные координаторы помогли вдове участника СВО устроить двоих сыновей в детский сад. В Челябинской области ветерану СВО помогли с поступлением в московский вуз. На Камчатке мать погибшего бойца смогла получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. В Мордовии дети погибшего бойца получили бесплатные путёвки в санаторий.

В Ямало-Ненецком автономном округе вдова бойца не получала положенных выплат. В фонде женщине помогли оформить документы и направить их в соцзащиту, теперь семья получает поддержку.

Социальными координаторами становятся не только волонтёры и неравнодушные граждане, но и матери и жёны участников спецоперации, сами ветераны. Все координаторы прошли специальное обучение.

Соглашения о сотрудничестве с рядом организаций позволят фонду оказывать ветеранам и семьям погибших бойцов бесплатную юридическую помощь. Благодаря партнёрству с Ростехом фонд сможет направлять ветеранов на обучение и переподготовку с возможностью дальнейшего трудоустройства, а также на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Фонд будет сотрудничать с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Промсвязьбанком, РЖД, Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии, Социальным фондом России. Это позволит ветеранам проходить профессиональную переподготовку, трудоустраиваться, получать лечение и проходить реабилитацию, получать помощь и поддержку по другим направлениям.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО. Председателем фонда назначена член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилёва, главой совета фонда — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.