Екатеринбург, 8 августа, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате массового ДТП с участием трёх автомобилей в Екатеринбурге. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Авария произошла в 19:50 по местному времени (19:50 мск) на перекрёстке улиц Расточная и Монтажников в Екатеринбурге. Столкнулись рейсовый пассажирский автобус, автомобиль каршеринга Hyundai Solaris и автомобиль скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали шесть человек, все пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу № 23 Екатеринбурга.

По предварительным данным, автомобиль каршеринга при проезде перекрёстка столкнулся со скорой, которая передвигалась с включенными синими маячками и звуковым сигналом. В момент столкновения автомобили отбросило на двигавшийся пассажирский автобус. Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования.

Движение автотранспорта на участке, где произошла массовая авария, ограничено, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало подробности гибели 32-летней москвички Ксении Старченко, которая скончалась в НИИ Склифосовского после наезда курьера на электросамокате. Ксения умерла спустя несколько дней после тяжелой операции, после хирургического вмешательства у неё стали образовываться тромбы, которые и стали причиной смерти.

Резонансное ДТП произошло 20 июля на Нижней Красносельской улице в Москве. Женщина попала в НИИ имени Склифосовского с закрытым переломом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением отломков. Она скончалась 2 августа. Сбившего её курьера задержали через два дня и заключили под стражу.