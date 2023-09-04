Винница, Украина, 4 сентября, 2023, 04:57 — ИА Регнум. В ночь на 4 сентября воздушная тревога была также объявлена в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно распространённой информации, сигналы тревоги прозвучали в упомянутых регионах в период с 03:19 по 03:21 по местному времени.

Ранее воздушную тревогу объявили в восточной части Украины. В 01:30 мск сирены включили в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области, через полчаса — в Одесской области. Позднее сигналы тревоги также прозвучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в городе Измаиле Одесской области прогремели взрывы. В регионе с 02:00 мск была объявлена воздушная тревога.