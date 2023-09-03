Киев, 3 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сигнал тревоги в Николаевской области Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена в 16:00 мск, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области — в 15:50.

Как передавало ИА Регнум, в Одессе ночью 3 сентября прогремел взрыв. Сообщалось о вероятной работе ПВО после объявления воздушной тревоги.

Позднее глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер уточнил, что в Одессе было попадание в припортовую инфраструктуру. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени Одесской области, где расположены военные объекты.