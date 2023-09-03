Первоуральск, Свердловская область, 3 сентября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Член совета свердловской организации «Партия народной свободы» (ПАРНАС) Алексей Кудрин скончался во время заседания в городе Первоуральске. Об этом сообщил 3 сентября председатель регионального отделения партии Михаил Борисов.

Он рассказал, что на заседании, которое проходило 29 августа через Skype, Кудрин внезапно упал со стула и сделал большой вздох. После этого его пульс перестал прощупываться. Борисов попытался оказать помощь однопартийцу, для чего перевернул его на бок и подложил под голову подушку.

«И таким образом делал массаж сердца», — сказал Борисов изданию URA. RU.

По его словам, Кудрин не мог подключиться к звонку со своего компьютера, поэтому заранее приехал к Борисову домой. Сначала политик ехал на автобусе, потом прошёл ещё километр. Он опаздывал и шёл быстро. Заседание было намечено на 18:00, а Кудрин пришёл в 18:15.

Борисов вызвал скорую помощь, врачи приехали через 20 минут и констатировали смерть Алексея Кудрина. Точная причина смерти ещё не установлена.

Кудрину было 69 лет. Его похоронят 5 сентября в Первоуральске.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Верховный суд России ликвидировал ПАРНАС. Партия осталась без регистрации и права участвовать в выборах, она продолжает существование в виде организации.