Варшава, 3 сентября, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Западная общественность заблуждается, считая, что вооружённый конфликт на Украине привёл к изоляции России от остального мира, заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для FPG24.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Но это не большая часть мира», — считает польский журналист.

По словам Лукаша Важеха, происходящие в мире события по сути своей являются конфликтом между Россией и США. Также он отметил результаты прошедшего 22–24 августа в Йоханнесбурге саммита стран — членов межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР).

Как передавало ИА Регнум, ранее посол Китая в Турции Лю Шаобин заявил, что Пекин готов поддержать вступление республики в БРИКС. Стоит напомнить, что пока Турция не подавала заявку на вступление в межгосударственное объединение.