Москва, 2 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Режиссер сериала «Дочки-матери» Кира Ангелина заявила, что ушедший из жизни актёр Алексей Янин был разносторонним артистом, который полностью отдавался профессии, работать с ним было приятно. Об этом 2 сентября сообщила Газета․Ru.

Dariya Sidorina/globallookpress Актер Алексей Янин

По её словам, с Яниным она познакомилась в ходе съёмок сериала «Студенты», в котором он играл одну из главных ролей.

«Очаровательный, интеллигентный и очень разносторонний актёр. Знаю, что он с детства посвятил себя сцене, выступлениям, его родители очень ему помогали и поддерживали на этом пути. И, когда случилась беда, именно семья теплила в нём надежду на восстановление», — приводит издание слова Ангелины.

Ангелина отметила, что Янин был очень работоспособным актёром, на съёмках он отдавал себя полностью профессии, наблюдать за ним, работать с ним было одно удовольствие.

«Это, конечно, большая утрата и для семьи, и для нас, коллег. Его неповторимая улыбка, его талант, оставленный нам на память на экране, навсегда с нами», — отметила режиссёр.

Как передавало ИА Регнум, актёр театра и кино Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет, последние восемь лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжёлого инсульта. В театре выразили искренние соболезнования родным и близким актёра. Учреждение оказывало посильную помощь Янину и его семье в период его болезни. После обширного инсульта артист был прикован к инвалидному креслу.

Алексей Янин — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина, в РАМТ он служил с 2004 года. Он также снимался в фильмах и сериалах: «Клуб», «Фурцева», «Дочки-матери», «Одноклассницы», «Опережая выстрел», «Сильнее судьбы», «Судья» и других.