Москва, 2 сентября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщила 2 сентября пресс-служба Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

Dariya Sidorina/Russian Look/Global look Press Актёр Алексей Янин

«Последние восемь лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжёлого инсульта», — говорится в сообщении.

В театре выразили искренние соболезнования родным и близким актёра. Учреждение оказывало посильную помощь Янину и его семье в период его болезни. После обширного инсульта артист был прикован к инвалидному креслу.

Время и место прощания пока неизвестны.

Алексей Янин — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина, в РАМТ он служил с 2004 года. Он также снимался в фильмах и сериалах: «Клуб», «Фурцева», «Дочки-матери», «Одноклассницы», «Опережая выстрел», «Сильнее судьбы», «Судья» и других.