Стокгольм, 2 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Нобелевский фонд отозвал недавнее приглашение послам из России, Ирана и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме. Об этом говорится в опубликованном на сайте фонда заявлении.

В заявлении указывается, что Нобелевском фонде учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью «затмила» решение пригласить на вручение послов всех государств.

«Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в заявлении.

Уточняется, что послы трёх стран «будут приглашены на церемонию в Осло».

Ранее сообщилось, что послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии будут приглашены на церемонию вручения премий. Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отметил стремление организации привлечь к участию «даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал не допускать представителей России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме. В 2022 году Нобелевский фонд не пригласил послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году лауреатами Нобелевской премии мира стали две организации — правозащитный центр «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и киевский «Центр гражданских свобод», а также белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, которого в Белоруссии обвиняли в контрабанде и неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.