Осло, , 12:31 — REGNUM Три организации удостоены Нобелевской премии мира. Как сообщил норвежский Нобелевский комитет 7 октября, это правозащитный центр «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), киевский «Центр гражданских свобод» и белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Нобелевская премия Naked-science.ru

Уточняется, что премия присуждена за защиту прав человека.

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«[Лауреаты] на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — говорится в сообщении на сайте Нобелевской премии.

Как сообщало ИА REGNUM, Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Нобелевский комитет оценил их «усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

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