Москва, 1 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Свыше 2 трлн рублей выделят на развитие новых регионов российские власти в течение ближайших лет. Об этом президент Владимир Путин заявил 1 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Александр Сухов/РИА Новости Новое здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мариупольская средняя школа «Невская» в Мариуполе

Он подчеркнул, что федеральные власти настроены на развитие новых регионов, доведение их до среднего российского уровня. Прежние, украинские власти многое предали забвению.

«В ближайшие 2,5 года планируется выделить 2,1 трлн рублей на развитие», — сказал Путин.

По его словам, в новых регионах живут талантливые, энергичные, готовые работать люди, им необходимы только условия. Развитие будет проходить по нескольким программам: в медицине, образовании, восстановлении и развитии инфраструктуры. Это прозаические, но важные для людей вещи.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин одобрил программу развития Запорожской области на ближайшие 10 лет, об этом 23 августа рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он отметил, что программу нужно доработать и привести в соответствие российскому законодательству.