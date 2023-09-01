Донецк, 1 сентября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Более 10 человек ранены в результате обстрела украинскими военными ТРЦ «Донецк-Сити». Среди пострадавших шестилетний ребенок. Об этом сообщила в пятницу, 1 сентября, пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

Отмечается, что получивший ранения ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы, уточняется число пострадавших.

Ранее 1 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об ударе ВСУ по городу. По его словам, повреждены также хозяйственные помещения.