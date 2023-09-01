Донецк, 1 сентября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, пострадало здание ТРЦ «Донецк-Сити», сообщил 1 сентября мэр города Алексей Кулемзин.

Сергей Батурин/РИА Новости

«В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк-Сити», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, повреждены также хозяйственные помещения.

Как передавало ИА Регнум, в ночь 30 августа ВСУ нанесли миномётный удар по селу Днепряны (Херсонская область), повреждения получили два дома. В Новой Каховке обстрелу подвергся детский сад. В результате обстрела произошло возгорание здания. Позже ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны.