Ломоносов, Санкт-Петербург, 1 сентября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Жителю петербургского города Ломоносова потребовалась помощь медиков после того, как он лишился мочки уха во время интимной близости, сообщила 1 сентября «Фонтанка».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным издания, минувшей ночью на улицу Сафронова прибыла бригада скорой помощи, которую вызвала девушка. Она рассказала, что во время секса откусила мочку уха своему 37-летнему возлюбленному.

Приехавшая по вызову бригада медиков нашла в квартире пострадавшего, у него действительно было повреждено ухо. Медики также добавили, что он был нетрезв.

После того как рана была обработана, пациент от госпитализации отказался.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая в Москве 22-летняя девушка попала в больницу с серьёзными травмами после бурного секса. Москвичка проводила время с кавалером, однако на следующий день почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

Приехавшие по вызову медики увидели избитую пациентку, истекающую кровью. Её доставили в больницу, где она потеряла сознание. Пострадавшую пришлось подключить к аппарату ИВЛ. По предварительным данным, у пациентки обнаружили повреждения половых органов, которые привели к значительной кровопотере.