Москва, 24 мая, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В Москве 22-летняя девушка попала в больницу с серьёзными травмами после бурного секса, сообщил 24 мая РЕН ТВ.

Mos.ru Скорая помощь

По данным телеканала, 22 мая москвичка проводила время с кавалером, однако на следующий день — 23 мая — девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

Приехавшие по вызову медики увидели избитую пациентку, истекающую кровью. Её доставили в больницу, где она потеряла сознание. Пострадавшую пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

По предварительным данным, у пациентки обнаружили повреждения половых органов, которые привели к значительной кровопотере.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Воронеже молодой человек случайно задушил свою 17-летнюю подругу во время близости. Испугавшись последствий, он пытался замести следы и скрыть преступление.

Как выяснилось, 20-летний местный житель решил поэкспериментировать с эротическим удушением, однако не рассчитал силу. Когда он понял, что девушка перестала дышать, молодой человек забрал ноутбук и телефон погибшей, после чего поджег квартиру и скрылся.