Красноярск, 1 сентября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину по делу о хищении средств, выделенных на строительство метро в Красноярске. Суд рассмотрит его дело в особом порядке, сообщает 1 сентября ТАСС.

Сергей Фадеичев/ТАСС Олег Митволь

Речь идёт о хищении 900 млн рублей. Уголовное дело в отношении Митволя передано в Железнодорожный районный суд Красноярска.

«Судебное заседание назначено на 14 сентября. Дело будет рассматриваться в особом порядке», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Представитель защиты Митволя подтвердил, что дело будут рассматривать в особом порядке, но комментировать ситуацию не стал.

Как сообщало ИА Регнум, Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее его перевели под домашний арест. В рамках уголовного дела о хищении также арестовали бывшего руководителя транспортного управления Красноярского края, министра транспорта Константина Димитрова. Его уволили с поста министра и поместили под домашний арест.