Каракас, 1 сентября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Экс-президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес, умерший более десяти лет назад, стал главным героем созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ), предвыборного видеоролика оппозиционной партии «Демократическое действие» (ДД). Видеозапись 31 августа была выложена в социальные сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«В ближайшие месяцы будет избран человек, который должен иметь наилучшие условия для того, чтобы стать президентом Венесуэлы. Именно поэтому я выражаю полную поддержку Карлосу Проспери», — говорит экс-президент Венесуэлы, воссозданный для видеоролика.

Праймериз оппозиции для выборов лидера Венесуэлы запланирован на октябрь. Левоцентристская партия «Демократическое действие» выдвинула в качестве кандидата бывшего парламентария Карлоса Проспери.

Карлос Андрес Перес дважды избирался на пост главы Венесуэлы, (1974—1979 и 1989—1993). Второй президентский срок завершился для политика импичментом из-за обвинений в коррупции. После объявления ему импичмента Перес эмигрировал, но позднее вернулся в венесуэльскую политику. Перес скончался в 2010 году, на момент смерти ему исполнилось 88 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что специалист по искусственному интеллекту (ИИ) Анис Айари создал виртуальную копию президента Франции Эммануэля Макрона, которой пользователи смогли задать вопросы.

Только за одни сутки виртуальный президент Франции получил более одного миллиона вопросов.