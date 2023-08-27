Париж, 27 августа, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Специалист по искусственному интеллекту (ИИ) Анис Айари создал виртуальную копию президента Франции Эммануэля Макрона, которой пользователи смогли задать вопросы. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

Так, отвечая на вопрос одного из пользователей об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, сгенерированный ИИ Макрон заявил: «Это как дружить с плюшевым медведем, только у этого медведя есть ядерное оружие. Мы приветствуем друг друга, но сохраняем лёгкое недоверие».

Только за одни сутки виртуальный президент Франции получил более одного миллиона вопросов, а трансляцию на стриминговом сервисе Twitch одновременно смотрели около 1,3 тысячи пользователей.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Le Point сообщил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Макрон напомнил, что рано или поздно Евросоюзу и НАТО придётся перестраивать геополитическую архитектуру Европы, о чём ранее он уже говорил с Путиным.