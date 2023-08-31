Лондон, 31 августа, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Заражение радиацией диких кабанов, обитающих в Центральной Европе, связано не с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а с ядерными испытаниями, которые проводились ранее. Об этом пишет 30 августа The Times со ссылкой на результаты научного исследования.

Jonas Walzberg/dpa/picture-alliance/ТАСС

Специалисты обнаружили высокое содержание радиоактивного цезия в мясе диких кабанов, пойманных в 11 округах Баварии на юге Германии. Мясо настолько радиоактивно, что употреблять его в пищу небезопасно.

Предполагалось, что на районы обитания кабанов повлияла Чернобыльская авария, но теперь учёные считают недооценённым источником радиоактивного цезия испытания вооружений в середине XX века. Ядерное оружие испытывали в течение десятилетий по всему миру, и почва поглотила радиацию из атмосферы.

В случае с кабанами ключевым источником заражения стали подземные грибы — оленьи трюфели. Другие животные их не едят.

«Всё дело в медленной миграции цезия через почву, и цезию требуется время, чтобы достичь трюфелей, отсюда и задержка по времени», — пояснили учёные.

Как сообщало ИА Регнум, ранее китайские учёные назвали самый радиоактивный фрукт. Это банан, в котором содержится изотоп калий-40 — самый крупный естественным источник ионизирующего излучения. Специалисты пояснили, что доза радиации в бананах чрезвычайно мала: компьютерная томография грудной клетки будет эквивалентна 70 тысячам бананов.