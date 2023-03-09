Лидера республиканцев в Сенате Макконнелла госпитализировали после падения
Fox News: лидера республиканцев в Сенате США Макконнелла госпитализировали после падения в отеле
Вашингтон, 9 марта, 2023, 10:14 — ИА Регнум. После падения в отеле лидера республиканцев в Сенате американского Конгресса Митча Макконнелла госпитализировали в одно из медучреждений Вашингтона. Об этом 9 марта сообщает телеканал Fox News.
Cliff Owen/Global Look Press
Митч Макконнелл
Уточняется, что, по информации источника, лидер республиканцев оступился в ходе частного ужина в одном из вашингтонских отелей.
При этом данных о состоянии попавшего в больницу политика не приводится.
Отметим, 81-летний Митч Макконнелл, являющийся сенатором от штата Кентукки, в январе установил рекорд по количеству времени на посту лидера партии в Сенате Конгресса США, который он с 2007 года занимает уже 16 лет.