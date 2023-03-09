Вашингтон, 9 марта, 2023, 10:14 — ИА Регнум. После падения в отеле лидера республиканцев в Сенате американского Конгресса Митча Макконнелла госпитализировали в одно из медучреждений Вашингтона. Об этом 9 марта сообщает телеканал Fox News.

Cliff Owen/Global Look Press Митч Макконнелл

Уточняется, что, по информации источника, лидер республиканцев оступился в ходе частного ужина в одном из вашингтонских отелей.

При этом данных о состоянии попавшего в больницу политика не приводится.

Отметим, 81-летний Митч Макконнелл, являющийся сенатором от штата Кентукки, в январе установил рекорд по количеству времени на посту лидера партии в Сенате Конгресса США, который он с 2007 года занимает уже 16 лет.