Москва, 30 августа, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Десятки граждан КНР были задержаны в Индонезии по подозрению в «любовном» мошенничестве, они занимались шантажом китайских чиновников, сообщил 30 августа телеканал France 24.

MADE NAGI/EPA/ТАСС

Действуя по наводке китайских коллег, индонезийская полиция арестовала 83 мужчин и пять женщин в городе Батам в провинции островов Риау. Полиция утверждает, что синдикат шантажировал сотни жертв в Китае, многие из которых были государственными чиновниками.

«Мы расследуем, есть ли среди жертв индонезийцы. Если таковых нет, мошенники будут немедленно депортированы», — заявил представитель полиции островов Риау Захвани Пандра Арсиад.

Предполагаемые мошенники во время видеозвонков притворялись, что испытывают романтические чувства к своим жертвам. Женщины якобы соблазняли жертв перед тем, как предложить им вступить в сексуальные отношения во время звонков. Другие подозреваемые записывали видео, а потом шантажировали своих жертв, угрожая опубликовать видео в социальных сетях, если они откажутся отправить им деньги.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году в Китае была объявлена кампания по борьбе с преступлениями в сфере телекоммуникаций и киберпространства. К концу прошлого года было задержано более половины подозреваемых из списка разыскиваемых лидеров и ключевых участников мошеннических групп.

Число арестованных превысило 240 человек. Из них более 80 уже привлечено к судебной ответственности. Особо подчёркивается, что было задержано 10 из 12 разыскивавшихся преступных главарей.

В связи с существенным ростом преступлений в сфере высоких технологий в КНР в июне этого года в стране была запущена кампания борьбы с кибермошенничеством и были объявлены в розыск 470 человек.