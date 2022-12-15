Пекин, 15 декабря, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы КНР проводят массовые аресты мошенников, действующих в интернете, сообщает 14 декабря информационное агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Шесть месяцев назад в стране была объявлена кампания по борьбе с преступлениями в сфере телекоммуникаций и киберпространства. В настоящее время уже задержано более половины подозреваемых из списка разыскиваемых лидеров и ключевых участников мошеннических групп. Число арестованных превысило 240 человек. Из них более 80 уже привлечено к судебной ответственности. Особо подчёркивается, что было задержано 10 из 12 разыскивавшихся преступных главарей.

В связи с существенным ростом преступлений в сфере высоких технологий в КНР в июне этого года в стране была запущена кампания борьбы с кибермошенничеством и были объявлены в розыск 470 человек.