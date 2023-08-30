Уфа, 30 августа, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Житель Башкирии Ильдар Б., угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

39-летнего мужчину нашли мёртвым в камере СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа в Уфе из-за угрозы взрыва на АЗС было перекрыто Нагаевское шоссе. Вооружённый ручной гранатой Ильдар Б., самовольно покинувший воинскую часть, требовал прекращения возбуждённого против него уголовного дела и переговоров с главой Башкирии. Мужчина сбежал во время перевозки на судебно-психиатрическую экспертизу. Попытки силовиков уговорить мужчину сдаться результата не дали.

Задержать дезертира удалось после того, как с ним дважды поговорил глава региона Радий Хабиров. Сначала в телефонном разговоре Хабиров попросил мужчину сложить оружие и пообещал помочь ему. Затем глава Башкирии приехал на место происшествия. Уфимский гарнизонный военный суд отправил Ильдара Б. под арест на два месяца.