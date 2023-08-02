Уфа, 2 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Мужчина, угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе под Уфой, сдался правоохранителям. Перед этим он дважды разговаривал с башкирским губернатором Радием Хабировым.

Из обстоятельств, предшествующих задержанию, известно что в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. При перевозке на судебно-психиатрическую экспертизу он сбежал и, каким-то образом вооружившись гранатой, намеревался привести её в действие прямо на дороге. Были выдвинуты требования о закрытии уголовного дела и переговорах с губернатором республики.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3823666" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Уфимские СМИ уже обнародовали видеофрагмент телефонного разговора, состоявшегося перед выездом губернатора на место происшествия.

«Давайте так: я сейчас смогу к вам приехать, но вы складываете своё оружие и со мной спокойно беседуете. Я вам гарантирую, что если я что-то смогу для вас сделать, я сделаю», — призыал губернатор.

Полицейские до этого вели с мужчиной переговоры около двух часов, Нагаевское шоссе перекрыли, образовалась большая пробка.

Позднее СМИ сообщили, что вооружился гранатой и расположился с угрозами привести её в действие возле АЗС 39-летний Ильдар Б. После длительных переговоров он согласлися сдаться и передал взрывное устройство Росгвардии.

По словам главы Башкирии, мужчина является «пятисотым». Так называют «отказников» и дезертиров, которые добровольно покидают расположение части.