Москва, 29 августа, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В Москве завершился финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», которые проводились в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Церемония закрытия состоялась 29 августа.

Владимир Гердо/ТАСС Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на церемонии закрытия объединенного финала кадровых конкурсов «Лидеры возрождения»

В ходе мероприятия были объявлены 104 победителя конкурсов. Из них 55 победителей из ДНР, 29 — из ЛНР, 12 — из Запорожской области и 8 — из Херсонской области.

В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Кириенко, главное для управленцев — это умение работать в команде.

«Какими бы талантливыми вы не были, ничего нельзя сделать в одиночку. Рядом с вами в этом зале сейчас ещё 299 очень талантливых, ярких и сильных людей. И если вы пойдёте дальше по жизни с этими соратниками одной командой, то силы каждого из вас вырастут многократно», — сказал он.

Он пожелал участникам помнить о том, ради кого и чего они работают.

«Государственная служба происходит от слова «служение». Очень важно понимать, для чего и для кого ты служишь. Ты служишь для своей страны, для людей, для будущих поколений. И если это понимание всегда есть с тобой, тогда всё у вас обязательно получится», — подчеркнул Кириенко.

Якушев в свою очередь обратил внимание на то, что с момента запуска кадровых конкурсов изменились и участники, и вернувшиеся в состав России регионы. В них заново отстраиваются города, восстанавливается инфраструктура, строятся дороги, больницы и школы.

Пушилин при это призвал конкурсантов из ДНР включаться в работу по возрождению региона.

«После нашей общей победы нас всех ждёт огромный фронт работ по восстановлению Донбасса, налаживанию мирной жизни. Возвращайтесь в республику, включайтесь в работу. Стоящих перед нами задач хватит на всех», — отметил он.

По мнению Пасечника, очень важна синергия управленцев всех вернувшихся в Россию регионов.

«За время конкурса здесь зародилось настоящее сообщество перспективных управленцев. Мы все находимся в одинаковой ситуации, лишь недавно вернулись в состав большой российской семьи. Объединив усилия, мы сможем решить самые сложные задачи», — сказал врио главы ЛНР.

Балицкий отметил, что новое поколение управленцев востребовано для интеграции новых субъектов в экономику России.

«Идут интеграционные процессы — выстраивается система управления регионом. Интеграция в экономику России требует серьезных усилий. Нам нужны люди, готовые брать на себя ответственность, принимать решения и отвечать за них», — отметил он.

Сальдо считает, что конкурс дал возможность молодым управленцам перенимать опыт у соседних регионов.

«Я благодарен коллегам из ДНР и ЛНР за то, что делитесь опытом, что нам сегодня не приходится изобретать велосипед. Это внушает надежду, что процессы интеграции в российскую экономику будут проходить быстро и эффективно», — заявил врио главы Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 27 августа стартовал финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения». Церемония открытия состоялась в павильоне «Бизнес» на ВДНХ. Финалисты принимали участие в оценочных испытаниях, командообразующих и социальных акциях.