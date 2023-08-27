Москва, 27 августа, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В Москве 27 августа стартовал финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения». Церемония открытия состоялась в павильоне «Бизнес» на ВДНХ.

Пресс-служба конкурса «Лидеры возрождения»

В мероприятии приняли участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Как отметил Кириенко, конкурс ещё продолжается, а судьба многих участников уже изменилась.

«64 финалиста получили новые, довольно высокие назначения, многие вошли в руководство важнейших министерств и ведомств освобождённых российских регионов на уровне замминистров и глав департаментов, в руководство ключевых городов и районов Донбасса и Новороссии, возглавили институты, крупные промышленные предприятия», — заявил он.

По словам Кириенко, одно из главных приобретений участников — новый круг друзей и единомышленников, несмотря на конкуренцию, которая всегда есть в любом конкурсе. Он отметил, что многие участники встречались в полуфиналах, но в актуальном составе встретились впервые.

©Пресс-служба конкурса «Лидеры возрождения»

«Хочу пожелать, чтобы дни финала принесли не только новые знания и впечатления, но и настоящих друзей, партнёров, коллег, с которыми дальше вы вместе будете работать на благо своих регионов и на благо России», — подытожил замглавы администрации.

В свою очередь, Алексей Комиссаров заявил, что в объединённом финале собрались не только самые компетентные представители регионов, но и просто мужественные и целеустремленные люди.

«Давно стало понятно, что в кадровых конкурсах по модели «Лидеров России» не бывает проигравших, все присутствующие — уже победители. Всего на конкурсы зарегистрировалось более 30 тыс. человек. Финалистов в этом зале порядка 300. Это значит, что каждый из вас стал лучшим из 100 таких же достойных, профессиональных и мотивированных людей», — отметил он.

Финальные испытания конкурсантов продолжатся до 29 августа, после чего объявят имена победителей.

Как сообщало ИА Регнум 11 августа, участники конкурса «Лидеры возрождения» получили новые назначения. Так, в ДНР прошла пятая волна назначений участников конкурса, и должности получили сразу 10 человек, в числе которых новый первый замминистра угля и энергетики республики. Перед этим в Пятигорске 24 июля началось обучение участников конкурсов «Лидеры возрождения». Второй образовательный семинар стартовал в Центре знаний «Машук», его участниками стали около 200 финалистов и полуфиналистов из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.