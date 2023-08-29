Красногорск, 29 августа, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли 52-летнего мужчину, который на протяжении недели злоупотреблял алкоголем и таблетками для улучшения потенции. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба минздрава Московской области.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По её данным, бригада скорой помощи доставила в Сергиево-Посадскую больницу в тяжёлом состоянии 52-летнего пациента без сознания с пониженным давлением. Было установлено, что ранее мужчина сыграл свадьбу, после этого на протяжении недели активно принимал препараты, улучшающие эректильную функцию, одновременно с этим он распивал спиртные напитки.

Уточняется, что врачи диагностировали у пациента алкогольную интоксикацию, к тому же был высокий риск поражения печени и нарушения функций почек, это могло привести к летальному исходу. Мужчину экстренно перевели в отделение анестезиологии и реанимации, пояснили в пресс-службе.

После проведения необходимой терапии пациент пришёл в сознание, функции организма стабилизировались, давление пришло в норму. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он был выписан под наблюдение врача-уролога. Специалисты рекомендуют не употреблять лекарства без назначения врача и не сочетать их с алкоголем, отмечается в информации.

Как передавало ИА Регнум, врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко рассказала, что уровень смертности от цирроза печени за последние десятилетия значительно возрос, заболевание входит в список шести основных причин смерти в развитых государствах. Она отметила, что цирроз печени представляет собой хроническое заболевание, при котором печеночная ткань разрушается и замещается рубцами, это приводит к нарушению функций данного органа.

Злоупотребление алкоголем и вирусные гепатиты являются причинами цирроза печени в 75–80% случаев, уточнила врач, добавив, что симптомы цирроза могут включать боли под правым ребром, сонливость, слабость, потерю аппетита, увеличение живота из-за скопления жидкости в брюшной полости, тошноту, отеки на ногах, желтуху, одышку и кожный зуд.