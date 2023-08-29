Киев, 29 августа, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Взрывом повреждён железнодорожный мост на границе Украины и Белоруссии. Об этом сообщило 29 августа издание УНИАН.

Grendelkhan Повреждённые рельсы

По предварительным данным, в 3:30 несколько противотанковых мин сдетонировали на железнодорожном мосту в 800 м от станции «Словечно».

В Сети появились фотографии, на которых видно разрушенное железнодорожное полотно. Также повреждена опора моста. Взрыв произошёл у самой границы, в кадр попал пограничный столб.

«Причиной взрыва мог стать удар молнии. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинские военные заминировали дороги на границе и взорвали практически все пограничные мосты. Он добавил, что ВСУ устанавливают «противотанковые мины в три ряда на дорогах».