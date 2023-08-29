Москва, 29 августа, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Сервис «Облако Mail.ru», который является частью холдинга «VK», запустил функцию переноса файлов из 11 популярных облачных хранилищ, включая Google Диск, Dropbox, OneDrive и другие, сообщила 29 августа пресс-служба компании.

Mail.ru

«Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к Облаку — так файлы будут надёжно защищены от потери и блокировок», — говорится в релизе.

Кроме того, в версии для компьютера пользователи получили возможность работать без интернета.

Чтобы перенести данные, уточнили в пресс-службе, необходимо установить приложение Облако Mail.ru на компьютер, авторизоваться, войти в сторонние сервисы и следовать системным подсказкам. Подключенные хранилища отобразятся в виде папок, файлами в которых можно управлять, например, создать ссылку и поделиться ею.

Во время переноса форматы файлов, добавили в Mail.ru, автоматически конвертируются в общедоступные. В частности, эта функциональность особенно удобна при переносе файлов из Google Диск: документы, таблицы и презентации будут автоматически сконвертированы из формата Google в стандартные форматы Microsoft Office. Например, презентация сконвертируется в pptx, а текстовый файл в docx.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев назвал «VK» альтернативой иностранным мессенджерам. Он отметил, что министерство не намерено ограничивать использование в России иностранных мессенджеров для личного общения. Однако считает, что некоторые сервисы должны работать только на российских площадках.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта на девять иностранных мессенджеров, включая Telegram, Viber и WhatsApp, распространяются новые нормы закона о защите информации. В Роскомнадзоре напомнили о вступлении в силу новых положений закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.