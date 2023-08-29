Москва, 29 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Учёного-зоолога и телеведущего Николая Дроздова вновь госпитализировали в одну из столичных клиник. Об этом 86-летний телеведущий 29 августа сообщил «МК».

Maxim75 Николай Дроздов

По его словам, нынешняя госпитализация связана с некоторыми изменениями в показателях крови. «У меня повышен холестерин и ПСА. В организме есть какие-то показатели возможных онкологических заболеваний», — рассказал он.

Дроздов добавил, что проведён в больнице два дня, где ему проведут полное обследование и возьмут анализы.

Как передавало ИА Регнум, в июле 86-летнего учёного уже госпитализировали в одну из столичных клиник, тогда у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов, которые привели к застойному явлению.

Позднее друг телеведущего художник Константин Мирошник рассказал, что Дроздову потребовалось лечение глаз из-за перелома рёбер и повреждения нерва. В январе Дроздов упал по пути на работу и провёл некоторое время в палате интенсивной терапии.