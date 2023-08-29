Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 29 августа, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по судебным приставам в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА Регнум Задержание

Злоумышленник также угрожал «сжечь каждого, кто приблизится к нему». При этом он совершил поджог собственного автомобиля и сам получил ожоги.

Мужчину направили в больницу. Никто из сотрудников полиции, участвовавших в задержании, не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа появилась информация о стрельбе в посёлке СУ-952, которую устроил 62-летний Марат С., проживающий в доме, признанном несколько лет назад аварийным.

Остальные жильцы уже съехали из опасного здания. Мужчина остался жить в этом доме, поскольку его не устроила площадь новой квартиры. При этом недавно суд постановил переселить жильца из аварийного здания принудительно.