Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 28 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Житель аварийного дома в Ноябрьске стал стрелять по судебным приставам из-за несогласия с решением суда о его насильном переселении. Об этом сообщил 28 августа Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Дом в посёлке СУ-952, где проживает 62-летний Марат С., ещё несколько лет назад признали аварийным. Все соседи мужчины съехали, а он остался: жильца не устраивает площадь новой квартиры.

«Недавно суд принял решение о насильном переселении мужчины», — говорится в сообщении.

Жильца уговаривают сдаться и согласиться на переезд, однако мужчина по-прежнему угрожает ружьём тем, кто хочет приблизиться к его дому.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ноябрьске пожилой мужчина стал стрелять в воздух, когда к нему пришли судебные исполнители, и поджёг свой автомобиль. Приставам пришлось отойти на безопасное расстояние. Прибывшие на место полицейские начали переговоры с вооружённым мужчиной.