Киев, 4 августа, 2023, 19:06 — ИА Регнум. С начала 2023 года Украина получила 28 млрд долларов финансовой поддержки от партнёров. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

По его данным, в текущем году партнёры передали Украине 28 млрд долларов финансовой помощи, в том числе от Евросоюза было получено более 11 млрд долларов, США передали более 8 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, издание Politico написало, что президент Украины Владимир Зеленский получил «пощёчину» от Польши в виде продления запрета на экспорт украинских сельхозтоваров и реакции премьера Матеуша Моравецкого на вызов польского посла в украинский МИД.

Назревающие разногласия обострились после того, как посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД из-за «неприемлемых» комментариев министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача. Министр ранее обвинил Киев в неблагодарности за внушительную поддержку, оказанную Варшавой.

Бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа высказал мнение о том, что Украина никогда не будет полностью удовлетворена объёмом западной помощи, требуя увеличивать поставки. Шиа, слова которого приводит телеканал CNBC, отметил, что руководство Украины всегда будет неудовлетворено с точки зрения потребности, киевские власти всегда будут нуждаться в больших и больших объёмах помощи.