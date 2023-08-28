Москва, 28 августа, 2023, 20:07 — ИА Регнум. В Москве таксист стал жертвой мошеннической схемы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Собеседник агентства рассказал, что пассажир убедил водителя заплатить ему 750 000 рублей за гарантию не попасть под скорую мобилизацию. По его словам, 27 августа в полицию обратился 35-летний Игорь, он сообщил оперативникам, что работает в такси, и несколько дней назад, 24 августа, приехал на очередной заказ. В машину сел некий Александр — мужчина в белой рубашке. По дороге пассажир с таксистом разговорились, обсудили несколько тем, потом разговор пришёл к теме СВО.

Александр рассказал Игорю «по секрету», что скоро якобы начнётся всеобщая мобилизация, при этом показался водителю убедительным в своих доводах, ссылаясь на личных знакомых в госорганах. Он объяснил таксисту, что может «решить вопрос» для него за 1 500 000 рублей, удалив из базы военкоматов и поставив в военный билет такую отметку, с которой мобилизация ему будет не страшна. Выходя из автомобиля, пассажир оставил водителю свой номер телефона. Через некоторое время Игорь связался с Александром и согласился на сделку. Мужчины договорились о встрече.

«В ресторане на улице Маховая 35-летний заявитель передал неизвестному мужчине 750 000 рублей и свой военный билет. Позже он понял, что поступил опрометчиво и написал, что хочет отказаться от сделки, но «Александр» сказал ему, что уже поздно отменять договорённость. В настоящий момент по данному заявлению проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

ИА Регнум удалось выяснить, что телефонный номер, который мужчина оставил таксисту, принадлежит бывшему советнику референтуры администрации президента Александру Кацеву. Фоторобот так же соответствует его внешности. Кацев уже представал перед судом за участие в мошеннической схеме. Он вместе со своими подельниками занимался «продажей» государственных должностей. 21 июля 2008 года Московский окружной военный суд признал четверых подсудимых виновными в мошенничестве (статья 159 УК) и легализации денежных средств (статья 174 УК). По данным следствия преступники успели выудить из 26 жертв около 80 млн рублей. Одному из пострадавших предлагали пост губернатора за 40 млн рублей. Свою вину ни один из обвиняемых не признал. Судебный процесс шел в закрытом режиме, так как в деле имелись материалы под грифом «секретно». Александр Кацев был приговорён к восьми годам лишения свободы с запретом занимать государственные должности.