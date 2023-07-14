Токио, 14 июля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на полигоне во время испытаний твёрдотопливной ракеты «Эпсилон-S» в Японии. Об этом 14 июля сообщило агентство Jiji.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Испытания на полигоне в префектуре Акита проводило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA). Взрыв произошёл в ходе испытаний двигателя второй ступени малой ракеты «Эпсилон-S».

Детонация двигателя случилась утром 14 июля примерно через минуту после начала испытаний. Как уточнили местные пожарные, пострадавших в результате ЧП нет. Причины детонации устанавливают специалисты.

Малую ракету «Эпсилон-S» Япония планирует использовать в коммерческих целях. В частности, выводить на орбиту спутники стран, не располагающих большими средствами для таких целей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полёт новой ракеты-носителя Н3 были вынуждены прервать специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) после того, как не было подтверждено зажигание двигателя второй ступени.

Было запланировано, что ракета-носитель выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, основная функция которого — наблюдение за стихийными бедствиями. Однако после того, как не удалось запустить двигатель второй ступени, было принято решение прервать полёт. Разработка новой ракеты-носителя началась девять лет назад, она обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 1,5 миллиарда долларов.