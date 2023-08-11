Выборг, Ленинградская область, 11 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области двухлетняя девочка пострадала в результате нападения агрессивной собаки породы алабай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Полиция Выборгского района Ленинградской области устанавливает обстоятельства получения травм двухлетней девочкой», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МВД уточнили, что сообщение о произошедшем поступило в полицию ночью 11 августа из медучреждения, куда ребёнок попал в тяжёлом состоянии. Пострадавшую в больницу в 01:50 доставила бригада скорой помощи. У девочки зафиксировали рваные укушенные раны. Её поместили в реанимацию.

«Установлено, что около 22:00 в поселке Ленинское, на улице Лесная ребёнка укусила неизвестная собака породы алабай», ― добавили в полиции.

По данным телеканала «78», семейная пара собиралась идти домой. Внезапно возле ребёнка появилась собака. Когда женщина попыталась оттащить в сторону девочку, животное напало на неё. Глава семьи попытался защитить дочь и тоже пострадал.

По данным регионально управления СК, неизвестная собака без ошейника зашла со стороны леса на дачный участок в посёлке Ленинское и напала на ребенка. В ведомстве добавили, что ребёнка уже прооперировали и её жизни ничего не угрожает.

«По данному факту следственным отделом по городу Выборг следственного управления СКР по Ленинградской области организована доследственная проверка», ― уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая шестеро детей пострадали в результате нападения крупной собаки породы алабай в городе Улан-Удэ в Бурятии. Животное напало на группу детей, идущих в школу. Собака была не бродячая, с ошейником. Двоих детей после осмотра врачами отправили делать прививки. Четверым удалось избежать травм, им собака только порвала одежду.

В июне в городе Бийске Алтайского края в результате нападения собаки породы алабай пострадал подросток. 14-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь.