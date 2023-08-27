Аяччо, Франция, 27 августа, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Возле входа в генконсульство Марокко на французском острове Корсика обнаружили голову кабана. Об этом 27 июля сообщила газета Corse-Matin.

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«Голову животного быстро убрали с места происшествия, а территорию перед зданием консульства привели в порядок», — говорится в заметке.

Сотрудники полиции департаментского управления общественной безопасности немедленно выехали на место происшествия, чтобы выяснить факты и провести расследование. В префектуре Верхней Корсики осудили поступок и назвали его неприемлемым.

Прокуратура по данному инциденту возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей дискриминацию и расовую ненависть.

По данным французских СМИ на Корсике марокканцы составляют 30% иммигрантов, проживающих на острове.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня по ряду городов Франции прокатились беспорядки, которые устроили мигранты после убийства подростка арабского происхождения Наэля Мерзука в парижском пригороде Нантере. В ходе протестов задержали почти 1 тыс. человек, пострадали около 250 силовиков. Один протестующий погиб, сорвавшись с крыши, когда пытался ограбить магазин.