Париж, 1 июля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В ходе массовых беспорядков, вспыхнувших во Франции после убийства полицейскими 17-летнего подростка, правоохранительные органы задержали около тысячи человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Евгений Полойко/РАИ Новости Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

По данным МВД, в ночь на 1 июля сотрудники правоохранительных органов задержали 994 человека в разных городах во Франции. Кроме того, в ходе беспорядков пострадали 79 полицейских.

В стране, по данным ведомства, произошло 2560 пожаров на дорогах, протестующие сожгли 1350 автомобилей, 234 здания сгорели или получили повреждения в результате пожаров.

Как сообщало ИА Регнум, массовые беспорядки по всей стране начались после того, как 27 июня полицейские застрелили в пригороде Парижа Нантере 17-летнего подростка, который отказался выполнять их требования и попытался скрыться за рулём автомобиля.

Затем беспорядки переросли в акты вандализма и грабежи на улицах пригородов Парижа, Марселя и других городов. Участники беспорядков били витрины магазинов, ограбили несколько бутиков, ювелирный и оружейный магазины. В руки протестующих попало как минимум семь ружей.

За первые три дня беспорядков ранения получили более 300 сотрудников полиции и жандармов. От действий протестующих во Франции пострадали несколько местных журналистов. Они подверглись нападению со стороны участников беспорядков в пригороде Парижа в ночь на 30 июня.