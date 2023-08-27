Мцхета, Грузия, 27 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. На территорию средневекового Шио-Мгвимского монастыря, расположенного возле города Мцхета в Грузии, 27 августа обрушилась часть скалы. Об этом сообщил телеканал Imedi

Кадр из видео

На видео, снятых очевидцами, видно, как туристы убегают от монастыря, который накрывает обломками и облаком из пыли.

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«На данный момент доступ на территорию вокруг Шио-Мгвимского монастыря временно ограничен в целях безопасности граждан», — сообщил заместитель государственного комиссара Мцхета-Мтианети Гоча Кавтарадзе.

По его словам, в результате схода горной массы возле монастыря никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа на грузинский горный курорт Шови в Онском районе сошёл оползень, который уничтожил инфраструктуру и минеральный родник.

Площадь, которую накрыло грунтом, составила 26 га. По последним данным, спасатели нашли 31 погибшего, два человека числятся пропавшими без вести, поиски продолжаются.