В Грузии в результате схода оползня погибли два человека
На месте схода оползня в Грузии обнаружили двух погибших
Тбилиси, 4 августа, 2023, 01:34 — ИА Регнум. В Грузии спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня на горном курорте Шови в Онском районе у гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача, которую называют «грузинской Швейцарией». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Личности погибших устанавливают.
Оползень сошёл днём 3 августа. Повреждена инфраструктура, коттеджи, размыты мосты и дороги.
К месту происшествия были отправлены два вертолёта погранполиции. Отдыхающих и персонал эвакуировали. В местных СМИ сообщалось, что под завалами могли находится не менее 16 человек, в том числе дети.
Спасателям удалось вывезти 70 человек.
На ликвидации последствий задействованы 400 спасателей, все оперативные службы работают на месте ЧП.
Как сообщало ИА Регнум, девять человек пропали без вести в результате схода оползня в городе Ичан провинции Хубэй в Центральном Китае.
Оползень объёмом около 500 тыс. куб. м сошёл 8 июля на строительную площадку скоростного шоссе на территории деревни Юэшань Уфэн-Туцзяского автономного уезда.
Генеральная прокуратура Эквадора подтвердила гибель не менее 27 человек в результате схода оползня в Алауси.
Трагедия произошла в ночь на 27 марта. Оползень сошёл на жилые дома. В зоне бедствия оказались свыше 500 человек. Разрушения или повреждения получили более 160 домов. Из-под завалов удалось спасти пять человек. Также спасатели эвакуировали 17 человек из близлежащих домов.