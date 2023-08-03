Тбилиси, 4 августа, 2023, 01:34 — ИА Регнум. В Грузии спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня на горном курорте Шови в Онском районе у гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача, которую называют «грузинской Швейцарией». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Orange County Archives Оползень

Личности погибших устанавливают.

Оползень сошёл днём 3 августа. Повреждена инфраструктура, коттеджи, размыты мосты и дороги.

К месту происшествия были отправлены два вертолёта погранполиции. Отдыхающих и персонал эвакуировали. В местных СМИ сообщалось, что под завалами могли находится не менее 16 человек, в том числе дети.

Спасателям удалось вывезти 70 человек.

На ликвидации последствий задействованы 400 спасателей, все оперативные службы работают на месте ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, девять человек пропали без вести в результате схода оползня в городе Ичан провинции Хубэй в Центральном Китае.

Оползень объёмом около 500 тыс. куб. м сошёл 8 июля на строительную площадку скоростного шоссе на территории деревни Юэшань Уфэн-Туцзяского автономного уезда.

Генеральная прокуратура Эквадора подтвердила гибель не менее 27 человек в результате схода оползня в Алауси.

Трагедия произошла в ночь на 27 марта. Оползень сошёл на жилые дома. В зоне бедствия оказались свыше 500 человек. Разрушения или повреждения получили более 160 домов. Из-под завалов удалось спасти пять человек. Также спасатели эвакуировали 17 человек из близлежащих домов.