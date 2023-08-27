Одинцово, Московская область, 27 августа, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Известного кинопродюсера Гранта Палагаева ранили во время перестрелки в его доме, расположенного в СНТ «Тихая Дубрава» в Подмосковье, недалеко от деревни Мамоново в Одинцовском районе. Об этом 27 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

РИА Новости/Валерий Левитин Кинопродюсер Грант Палагаев

«Инцидент произошёл вечером 26 августа. Палагаев отказался от госпитализации», — сообщил журналистам источник.

По данным телеканала, кинопродюсер получил ранение в предплечье. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Палагаев был одним из продюсеров сериалов «Тайный город» (2014 год) и «По небу босиком» (2015 год), а также фильма «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным в главной роли.

Кроме того, продюсер снялся в некоторых фильмах. Он сыграл судью в фильме «Понаехали», выпущенном в 2020 году. Также он участвовал в эпизодических ролях в фильмах «Невидимки», «Дело Батагами», «Самоубийцы».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года кинопродюсер фильма «Любовь без правил» Александр Васильков сообщил, что у него украли деньги и документы из банковской ячейки, арендованной несколько лет назад. Он не заглядывал в ячейку около двух лет. Служебное расследование не дало результатов, продюсер обратился в полицию.