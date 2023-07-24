Пятигорск, Ставропольский край, 24 июля, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Второй образовательный семинар для участников кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» стартовал 24 июля в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. Его участниками стали около 200 финалистов и полуфиналистов из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Лидеры возрождения

Тема мероприятия — «Управление изменениями», организаторами выступили центр «Машук» и Российское общество «Знание». Участникам подготовили двухдневную образовательную программу с различными форматами обучения, включая командные, творческие и интерактивные.

Лидеры возрождения

Исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», директор «Машука» Антон Сериков рассказал, что тема и программа семинара формировались исходя из потребностей управленцев новых российских регионов.

«Нигде в мире нет сферы или страны, которая могла бы похвастаться стопроцентной стабильностью. Изменения и турбулентность — признак времени, в связи с чем умение анализировать изменения, адаптировать стиль управления, развивать команду и достигать целей несмотря ни на что стали важными характеристиками профессионалов нашего времени», — сказал он.

В рамках семинара перед участниками выступят президент компаний «Ашманов и партнёры», «Крибрум» и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, сертифицированный бизнес-тренер Наталья Галкина, главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» и мужской сборной России по волейболу (в 2007–2008, 2011–2012 и 2015–2016 годах), заслуженный тренер России Владимир Алекно и политтехнолог и специалисти по интернет-коммуникациям, руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

«Первая встреча во время полуфинала конкурса подарила участникам особую атмосферу, способствующую профессиональному и личностному росту. Благодаря подобным мероприятиям особенно ощущаешь себя частью большой страны, а главное, что ты реально можешь внести собственный вклад в её развитие», — поделился полуфиналист конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» Данил Хаскин.

Первый аналогичный семинар для полуфиналистов и финалистов конкурсов «Лидеры возрождения» на тему «Управление командой» завершился накануне. В нём также приняли участие более 200 конкурсантов из четырёх новых российских регионов. Прошедшей весной завершился полуфинальный этап кадровых конкурсов, по итогам которого определились финалисты, которые поборются за победу в заключительном этапе.